Celia Villalobos ha manifestado en Liarla Pardo que "el tema del feminismo" le "enerva". "Yo tengo 71 años y he estado toda vida luchando por ocupar un espacio exactamente igual que los hombres. El problema es que la ministra de Igualdad utiliza el feminismo contra un partido político determinado y liga cosas que no tienen que ver. Esa nueva religión te excomulga si no estás ahí", ha criticado.

En este sentido, ha recordado que "en un debate una de estas nuevas feministas que rodean a la papisa que es doña Irene Montero" le dijeron "que estaba excomulgada". "Me niego a que unáis el feminismo a vuestra ideología de un bolcheviquismo antiguo y pasado de moda", le ha dicho a Tania Sánchez, a quien se ha dirigido para destacar que las mujeres no son víctimas.

"Tú no eres víctima, eres una tía fantástica, que te has construido a ti misma ¿Por qué diablos nos tienen que tratar como si fuéramos víctimas en una sociedad de hombres que nos persiguen?", ha expresado la exministra de Sanidad.

A continuación, Sánchez ha respondido a Villalobos afirmando que el feminismo en el que ella cree "se define por ser la lucha por la igualdad". "El feminismo tiene que ver con asumir que nosotras somos hoy más libres porque hubo otras mujeres que lo pelearon, y para que podamos ser más libres y podamos obligar a los hombres a que dejen de ejercer el dominio sobre las mujeres hay que dejar de insultarnos entre nosotras", ha manifestado la diputada madrileña, quien ha añadido: "Me parece que lo que acabas de hacer cuestionando a la ministra de Igualdad no ayuda a ninguna mujer".

En este vídeo puedes ver el encontronazo entre ambas, en el que la exalcaldesa de Málaga ha afirmado que no le gustan "los dogmas", mientras que Sánchez ha subrayado: "Quienes menos ayudan al feminismo y al avance de las mujeres es quienes se olvidan de que para que estemos nosotras hoy donde estamos, ha habido muchas mujeres antes".