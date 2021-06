Como viene siendo habitual cada domingo, el cocinero David de Jorge, también conocido como 'Robinfood', prepara un plato sorpresa para que lo prueben en el plató de Liarla Pardo la propia presentadora y los colaboradores: Anabel Alonso, Celia Villalobos, Gonzalo Miró y Ramoncín. En esta ocasión, ha decidido que su "guarrindongada" consista en un bocadillo de tortilla de patata con cacao soluble y magdalenas dentro del pan.

Aunque al principio se han resistido, al final todos lo han terminado de probar y en ese momento Cristina Pardo ha recibido un mensaje de su padre. "Me ha escrito mi padre y me ha dicho: 'Cómete eso, por favor. Agradece la invitación'. No te digo más", ha explicado la presentadora, generando las risas de los allí presentes.

Previamente, concretamente en el arranque del programa, la presentadora se mostró muy en contra de las decisiones dispares que se toman en lo referente a las restricciones por la pandemia de coronavirus.

"Está pasando una cosa bastante alucinante con el caos entre administraciones", lamenta, y es clara en su postura: "Esto es el c*** de la Bernarda".