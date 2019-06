El candidato de Ciudadanos a la Generalitat Valenciana, Toni Cantó, ha reiterado la negativa de su partido a Pedro Sánchez.

"Fuimos el único partido que dijo claramente a sus electores qué quería hacer, dijimos no a Sánchez porque no queremos nación de naciones, subidas de impuestos y que nos meta el nacionalismo hasta en la sopa", ha afirmado.

En este sentido, Cantó ha añadido: "Sánchez ya ha elegido socios incluso en Baleares, donde se ha presentado con ERC a las elecciones. Se aleja del PSOE de la época de la transición y nosotros estaremos enfrente, haremos una opsoción leal a España, pero dura porque representan todo lo que es nocivo para los intereses comunes".

Tras sus palabras, Cristina Pardo ha preguntado: "¿Por qué le dan ahora tanto valor a su palabra en campaña cuando en otras elecciones pactaron con Sánchez y Rajoy pero dijeron a sus electores de una forma distinta?".

"El compromiso de 'no' a Sánchez fue inequívoco y no vamos a faltar a él"

Según Toni Cantó, ahora la situación es distinta porque ha habido "un acuerdo claro de la Ejecutiva, un mensaje de campaña que giraba en torno al eje de decir que no a Sánchez". "El compromiso fue inequívoco y no vamos a faltar a él".

Sobre el acuerdo de Ciudadanos con Pedro Sánchez y posteriormente con Rajoy, Toni Cantó sostiene que "Albert Rivera hizo un gran sacrificio personal para que en España hubiera gobernabilidad" y asegura que "ahora el escenario es distinto, que Sánchez ya ha elegido ministros y que se han lanzado en brazos de los podemitas y los nacionalistas".

"El perdón de Otegi no sirve si no colabora con la Justicia y aclara los más de 300 crímenes etarras"

Por otro lado, Toni Cantó ha dicho que el país que Ciudadanos defiende "no es la España en la que Otegi se pasea por las televisiones públicas y recibe un masaje".

"Le hubiera dicho a Otegi que no me interesa su perdón y que su perdón no sirve si no colabora con la Justicia y aclara los más de 300 crímenes etarras que están por resolver", ha añadido al respecto.

Además, Toni Cantó ha añadido que "es obvio que Rosa María Mateo hace un servicio al PSOE y que hacer esa entrevista ese día y en un momento en el que se ofrece el apoyo de Bildu al gobierno de Sánchez tiene una direccionalidad política".

Acerca de Vox, ha dicho que "en Andalucía en políticas de igualdad y LGTBI no hemos dado un paso atrás, sino que hemos avanzado. Estos son los hechos que ocurren allí donde gobernamos".