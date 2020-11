Susana Díaz analiza los apoyos que pueden recibir los Presupuestos del Gobierno de coalición, poniendo el foco sobre Inés Arrimadas y la posición de Ciudadanos en la votación.

La secretaria general del PSOE andaluz cree que "están metiendo presión por tierra, mar y aire" a Arrimadas "dentro y fuera de su partido" para votar 'no' a los Presupuestos, lamentando que "no se esté pensando en los españoles".

"No la van a dejar -pactar los Presupuestos-. Le han hecho una OPA hostil", añade Díaz, que afirma que se está forzando a la presidenta de Ciudadanos a reeditar la foto de Colón. "Ojalá me equivoque, pero creo que a Inés Arrimadas la derecha mediática y no mediática se lo están poniendo muy complicado", zanja.