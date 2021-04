Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la OMS, ha descartado en Liarla Pardo que podamos volver a la normalidad en otoño, una afirmación que hizo el presidente de Pfizer y que argumentó destacando el avance del ritmo de vacunación.

Sin embargo, Bengoa ha descartado que esto vaya a ocurrir en España. "En otoño vamos a tener a entre el 70% y el 75% de la población vacunada, por lo que habrá inmunidad de rebaño, pero eso no quiere decir vida normal, porque seguirá habiendo un 25% de la población no vacunada, de manera que seguirá habiendo brotes". "Seguiremos necesitando rastrear, testear y aislar para asegurar que no se nos va de las manos en un municipio o evento", ha señalado.

Además, el prestigioso experto ha afirmado que el coronavirus "se va a quedar con nosotros de forma endémica" y ha pronosticado cuándo vamos a tener "bajo control" al coronavirus. Según Bengoa, esto ocurrirá a final de 2021.