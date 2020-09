En el arranque de la temporada de Liarla Pardo, Cristina Pardo recibe en plató a Pablo Motos, quien recuerda junto a la presentadora cómo vivió el confinamiento. "En la pandemia todos nos hemos enfrentado cara a cara a la muerte, ya fuera de una forma verbal o no, todos teníamos miedo", explica Motos, que confiesa cómo al principio al no saber lo que iba a pasar pensaba que igual en un mes iba a estar muerto.

Todo ello hizo que el presentador cambiara sus prioridades. "Dije, hay que ayudar y ser útiles", explica Motos al recordar cómo organizó el programa durante el confinamiento: "Queríamos hacer a la gente compañía, que tenga una rutina y algo que no fuera información y la pusiera en alarma".

Eso sí, la crisis del coronavirus hizo que El Hormiguero parara durante una semana hasta que aclarar cómo gestionar el programa durante el confinamiento. Un hecho histórico para el programa, ya que nunca había sucedido ya que Pablo Motos nunca había parado, ni siquiera cuando murieron sus padres. "Lo de mi padre lo tengo gestionado, pero todavía no he superado lo de mi madre", confiesa Pablo Motos, que desvela en el plató un sueño recurrente que tiene con ella: "Mi madre es muy especial para mí, hay noches que me despierto llorando".

"La forma que teníamos de estar juntos era la tele", explica Motos, que cuenta que su madre estaba muy orgullosa de que su hijo saliera en la tele. Además, el presentador afirma que nunca ha fallado también por un compromiso personal: "En los 30 años que llevo trabajando solo fallé un día porque me dio un ataque severo de asma, me metieron en Urgencias y casi me muero, pero al día siguiente fui a trabajar". Un compromiso profesional que a Pablo Motos le viene de su padre: "Él siempre decía que cuando un hombre da su palabra tiene que cumplirla siempre".

Motos, a los políticos: "¿Queréis hacer vuestro p*** trabajo?"

"No puedo entender que pasando lo que está pasando solo piensen en sí mismos", critica Pablo Motos a los políticos, de los que dice que "es my triste que sean incapaces de tomarse en serio su trabajo". "Pensaba que tenían más nivel, ¿queréis hacer vuestro p*** trabajo?", destaca Pablo Motos en este vídeo.

Su "tensa" entrevista a Santiago Abascal

Pablo Motos desvela en Liarla Pardo cómo vivió su polémica entrevista a Santiago Abascal en 'El Hormiguero': "Fue desagradable, antes me acosaron los de izquierdas y después me amenazaron los de Vox".

La infancia de Pablo Motos

El presentador de 'El Hormiguero' reconoce que se le daba mejor vender a las mujeres que a los hombres, una humilde infancia en la que su padre tenía cuatro trabajos. Pablo Motos recuerda que vendía revistas de punto de cruz con su padre: "Si ponía cara de pena, vendíamos más".