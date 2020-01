Cristina Pardo ha hablado con el presidente de Cantabria sobre la situación política en los primeros días de Gobierno y el 'no' del PRC. Desde Fitur, Miguel Ángel Revilla ha asegurado que tras el rechazo del PRC "Pedro Sánchez estará un tanto dolido porque no acaba de entender que no tuviera el sí. Estará una temporada un poco de morros, pero acaban volviendo porque la vida es larga y necesitará, en algún momento determinado, otras cosas".

Preguntado por la cantidad de ministros, el presidente cántabro se ha mostrado crítico: "Hay que dar algo a todos, hay mucho arroz y poco pollo y a la hora de preparar el plato hay gente que está con la boca abierta. No nos engañemos, sobran unos cuantos".

"Cuatro Vicepresidencias no las tiene ni EEUU"

Aunque espera que el nuevo Gobierno "salga bien", Revilla asegura que "cuatro Vicepresidencias no las tiene ni Estados Unidos, ni ningún país grande".

En este sentido, el presidente de Cantabria ha añadido que ha sido necesario "abrir el abanico de cargos porque no hay para todos" y ha zanjado: "Habrá Consejerías que tienen contenido y otras estarán ahí para tener coche oficial y colocar a ocho o nueve del partido".

Muy rotundo, Miguel Ángel Revilla ha denunciado que "uno de los mayores problemas que hay en España es la cantidad de partidos y la proliferación de gente que está en política porque tiene ahí su 'modus vivendi'".

Otros momentos destacados

Además, Miguel Ángel Revilla celebra en este vídeo la subida del salario mínimo a 950 euros y critica la reacción de algunos empresarios: "Hay que tener papo para decir que eso desestabiliza a un país cuando estamos por debajo de la media de Europa".

Por último, Revilla también critica en este vídeo de Liarla Pardo la "dependencia" de Pablo Casado con José María Aznar: "Volver a esos tiempos es un error, es un señor al que se le ha pasado el arroz, así nunca va a ganar las elecciones".