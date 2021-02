La viróloga del CSIC Margarita del Val advierte del peligro que supone para las personas vacunadas el confiarse al sentirse inmunizados: "Se pueden infectar, pero no sabemos si mucho, poco o regular. Pueden contagiar, pero tampoco sabemos si mucho, poco o regular".

La experta ha señalado que las vacunas que ahora mismo se están administrando no permiten la inmunidad colectiva "o no está demostrado que la permitan", aunque sí frenan "maravillosamente las enfermedades, los síntomas, la hospitalización y la muerte". "Tres cuartas partes o la mitad de las personas vacunadas se infectan, aunque son asintomáticos, pero pueden ser contagiosos", ha señalado.

"

Además, Del Val asegura que con "las pocas" vacunas que ha recibido España hasta ahora no vamos a llegar al objetivo marcado por el Gobierno de vacunar al 70% de la población para verano. No obstante, señala que esta no es la necesidad principal, sino la de "vacunar a toda la población vulnerable, mayores de 70 y grupos de riesgo" que están sufriendo más la pandemia.