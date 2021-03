Carmen Enríquez, periodista especializada en Casa Real, ha analizado cómo ha afectado la vacunación de las infantas Elena y Cristina a la situación de la familia real. Destaca que "no se puede decir que las infantas son unas ciudadanas más" del país porque han sido familia real hasta hace seis años, y cree que "es difícil entender cómo han cometido ese disparate y no han tenido sentido común para pensar que eso no se puede hacer".

Además, destaca que se han vacunado antes que su madre, la reina Sofía, que está esperando su turno como corresponde. En este sentido, señala que según ha informado la Zarzuela, parece ser que la semana próxima o la siguiente "irá a vacunarse al centro de salud que le toque" en El Pardo.

"La familia real está desestructurada desde hace muchos años y en el caso de las infantas no quiero pensar que lo han hecho aposta para agregar más polémica a la situación actual de crisis respecto al rey emérito ni para fastidiar a su hermano", ha zanjado la periodista.