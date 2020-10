Momento tenso en Liarla Pardo entre Tania Sánchez y Marc Vidal. El divulgador ha afirmado que "Felipe González lo que hizo fue crear más paro al final de su gobierno" y que "años después dijo que nunca más iba a prometer crear empleo porque el empleo no lo crean los gobiernos, lo crean las empresas y los empleadores". Por este motivo, según Vidal, "hay que estimular a las empresas y los empleadores".

Tras estas declaraciones, Tania Sánchez le ha hecho una "pregunta sencilla": "¿Los empresarios y empleadores crean empleo ellos solitos? ¿Ellos solitos en el mundo ponen dinero encima de la mesa y crean un montón de empleo?", ha ironizado la diputada de Más Madrid, a lo que el colaborador de Liarla Pardo le ha respondido que los empresarios crean empleo "con políticas activas o dejándoles hacer porque el problema está en que hay demasiado intervencionismo en algunas cosas".

"¿Entonces el mercado va a resolver esta situación? ¿El mercado se ha hecho cargo de los mayores en las residencias?", le ha dicho la política, tras lo que Marc Vidal ha defendido que "el mercado es el que genera capacidad de que paguen impuestos y esos impuestos son los que les dan sitio a esas personas mayores".

Sin embargo, la conversación no se ha quedado ahí, sino que Sánchez le ha preguntado a Vidal si entonces "los empresarios no están dispuestos a hacer negocio con los mayores". "¿Eso lo tiene que pagar el Estado?", ha dicho.

Vidal le ha respondido que no entendía la relación entre lo que decía él y lo que ella defendía, pero la diputada de Más Madrid le ha dicho que ella sí y que "es muy sencillo". "Si tú no puedes cuidar a tus mayores y a tus pequeños, no tienes sociedad", ha señalado.

En ese momento, el divulgador y escritor ha insistido en que "para que se genere empleo, tienes que estimular a las empresas, a los empleadores y a la economía, pero con lo que se está haciendo ahora que es pura ayuda pública a donde no hay sector productivo, no vamos a poder pagar a los mayores".

"¿Entonces el Estado se hace cargo de todo lo que necesita cualquier trabajador o empresario para poder vivir y de ganar dinero se hace cargo la Economía libre?", ha manifestado Tania Sánchez antes de que Cristina Pardo cortase la conversación para escuchar la opinión de Ramoncín y Marhuenda al respecto.