El matemático y divulgador científico Santiago García Cremades asegura que las restricciones que los gobiernos mantienen en la actualidad para tratar de contener la pandemia deben ser "constantes" para lograr el objetivo de reducir el número de contagios de coronavirus.

Aunque, explica, ahora estamos en "el pico máximo de la segunda o tercera ola" y "está llegando a su estabilización y empieza a bajar", esto no será posible si se quitan las restricciones. "Si no cambian, lo que parece es que va a empezar a bajar pero no tan rápido como nos gustaría y como ocurrió en la primera ola. Hay que tener las restricciones controladas y bastante constantes", ha explicado en Liarla Pardo.

A pesar de eso, la incidencia acumulada sigue siendo alta, por encima de 500 casos por cada 10.000 habitantes. El objetivo marcado por el Gobierno es el de una incidencia acumulada de 25, ¿sería posible alcanzar esta meta antes de Navidad?

"Es prácticamente improbable, esa es una incidencia que obtendremos mínimo en primavera", asegura García, quien apunta que "lo importante es que la desescalada ocurra y si todo está como ahora en Navidades podremos encontrarnos en 200 o 350, pero no por debajo de 200", afirma el experto.