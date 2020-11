Julia Otero ha defendido en Liarla Pardo que "no es el momento de hablar de monarquía o república" cuando nos encontramos en mitad de una pandemia, aunque, ha defendido que "racionalmente solo se puede ser republicano".

"Yo soy bastante republicana, racionalmente solo se puede serlo. Simbólicamente o emocionalmente puedes ser monárquico, pero racionalmente no hay argumentos intelectuales para mantener que un señor por un determinado óvulo y un espermatozoide tenga unas prioridades y un destino diferente a otra persona", ha manifestado la periodista, quien ha afirmado que "eso no se puede argumentar" y que "es una cosa más emocional, histórica o tradicional que otra cosa".

Sin embargo, Otero ha dicho que aunque es "republicana", no le molesta la monarquía: "Si hace bien su papel no creo que dañe el sistema democrático español porque el rey reina, no gobierna, y tiene unos actos en los que nos representa".

Así, ha insistido en que no le molesta el rey, aunque le pide "impecabilidad y que se mida cada uno de sus pasos". "La neutralidad es fundamental y el actual rey ha perdido la neutralidad en algunos momentos, como en el episodio de los jueces", ha señalado.

Sobre las polémicas del rey emérito: "Los que se muestran sorprendidos están mintiendo"

En lo referente a las polémicas del rey emérito, la periodista ha dicho que no se siente "sorprendida", sino "un poco reconfortada de que al fin vaya saliendo lo que con la boca pequeña se iba contando en todas partes, sin dar la cara".

"Los que se manifiestan enormemente sorprendidos yo creo que están mintiendo. La gente lo sabía", ha asegurado Otero, quien ha calificado de "decepcionante" las polémicas. "Y luego la letra pequeña ha resultado tan chusca... como una tarjeta 'black', que contrasta con los mensajes que pronunciaba en Navidad afirmando que todos somos iguales y hablando de honestidad", ha criticado.

De esta forma, la periodista ha defendido que "la monarquía es una institución que simplemente tiene una tarea de representación y eso tiene que ser impecable".