Julia Otero: "Contemplo la tele como una posibilidad, pero la tele ha dejado de contemplarme a mí como una posibilidad"

Julia Otero ha dicho en Liarla Pardo que está en la radio "feliz y contenta" y que considera que le han dejado fuera del mundo de la televisión: "Contemplo la tele como una posibilidad, pero la tele ha dejado de considerar a mí como una consideración. Ente los que me han vetado y los que no piensan en mí, la tele me ha abandonado".

En este sentido, Julia Otero, ha lanzado un rotundo mensaje: "Hasta que no veamos señoras en televisión con más de seis o siete décadas o con barrigas cerveceras tranquilamente, veremos que hay discriminación que marca el físico de las mujeres. Es una guerra muy vieja que hay que pelear todos los días".

La periodista ha destacado que en TV3 no la ven "suficientemente independentista" y también ha añadido: "En Madrid, quienes deciden en otras teles, también consideran que no soy de los suyos".

Julia Otero: "Añoro a Rajoy, era un hombre cargado de defectos, pero también con virtudes"

La periodista Julia Otero habla en Liarla Pardo sobre el Partido Popular. En este vídeo critica la labor de Pablo Casado, se refiere a Vox como un spin-off del PP y afirma que Aznar "tuvo la gran virtud de meter en unas solas siglas toda la derecha que podía existir".

La dura crítica de Julia Otero a Quim Torra: "Es un hombre que carece de liderazgo y que está ahí por casualidad"

La periodista Julia Otero reconoce en este vídeo no ser "optimista con el conflicto en Cataluña". Para Otero, "Torra es un hombre que carece de liderazgo", mientras que a Puigdemont le define como un "astronauta que está fuera de su nave".

Julia Otero: "Lo mejor del Gobierno de Pedro Sánchez fue el comienzo ilusionante"

La periodista Julia Otero opina en este vídeo sobre lo que es, para ella, lo mejor y lo peor del Gobierno de Pedro Sánchez.

Julia Otero: "Vox ha puesto voz a los antifeministas que ya existían"

Cristina Pardo entrevista a Julia Otero, una de las presentadoras de radio y televisión más influyentes de nuestro país. En este vídeo, sus opiniones acerca del feminismo y la violencia machista.