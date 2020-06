A José Bono no parece gustarle mucho la idea del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. El exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados opina en Liarla Pardo que su partido tiene que “disimular y poner cara de listo” con sus compañeros de Gobierno.

“Tuvimos que aguantarnos, pero estoy en contra de algunos postulados que están defendiendo. Estos 'podemitas', en general, o Podemos, es un partido comunista. Nos han llamado 'casta' hasta que han entrado de hoz y coz en lo castizo”, asevera Bono.

No se queda ahí, insiste en que en su partido deben “poner cara de que no nos importan” porque les necesitan para gobernar. "Sería mucho mejor que no hubiese coalición, pero hemos de conformarmos", añade.

Esta reflexión viene a raíz de la frase de Felipe González sobre el actual Ejecutivo, al que comparó con el camarote de los hermanos Marx. Cree Bono que el expresidente del Gobierno se refería a que a él le gustaría un Gobierno con mayoría absoluta para los socialistas.

“Yo goberné en Castilla-La Mancha durante 21 años y lo hice con mayoría absoluta en las seis legislaturas, y es mucho más barato, más coherente y mejor para la ciudadanía”, asegura. También tiene un elogio para Salvador Illa, el cual le ha “transmitido tranquilidad” pese a no ser médico: “El ministro de Sanidad se equivocaba, sudaba, sentía lo que decía, decía lo que pensaba... hemos tenido una buena autoridad sanitaria”.

[[H3:Bono: “Podemos no me ha decepcionado ni les tengo inquina”]]

Más adelante durante su entrevista, Bono optó por defender a Podemos en la decisión de no limitar sus salarios a dos veces el salario mínimo interprofesional. “Es que son humanos”, asegura.

“La inmensa mayoría, salvo los misioneros, somos humanos, y a estos les gusta vivir mejor en un chalet que en Vallecas, y les gusta tener el sueldo de ministro al de parado, y esto es humano. Esto les humaniza”, afirma.

Para finalizar, Bono lanza una última reflexión: “Lo que espero es que no crean que eso es la casta. Si eso es la casta, son más castizos que los rosquillos de San Isidro en Madrid, ¿verdad?”.