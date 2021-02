Jordi Évole y Pau Donés se conocieron hace 20 años en un programa de televisión. El periodista bromeó sobre él, diciendo que se repetía mucho con las letras de sus canciones, y a partir de ahí se hicieron amigos. "Me descojoné de él. A mi me hacen eso y le parto la cara, y él no, de golpe y porrazo nos cogimos cariño y fui a sus conciertos. Nos veíamos por casualidad por Madrid", recuerda Évole.

Cuando el cantante enfermó, cuenta Évole, su amistad se hizo más fuerte, se acercaron más. Incluso, el periodista cuenta que llegó a presentar uno de los festivales solidarios que hizo Pau para recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. "No éramos íntimos, pero había un algo muy bonito entre nosotros. Yo sigo llevando una foto de Pau en la cartera", cuenta.