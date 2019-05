Isabel Díaz Ayuso: "El modelo de Podemos está permitiendo en ciudades como Madrid o Barcelona que los okupas campen a sus anchas"

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la Comunidad de Madrid, ha afirmado en Liarla Pardo que "el modelo de Podemos es un modelo que ha dejado devastada Venezuela".

"Es un modelo que, además, en ciudades como Madrid o Barcelona están permitiendo que la ocupación esté campando a sus anchas y cada vez hay más ciudadanos que nos dicen que están ocupando sus viviendas y que estos ayuntamientos no hacen nada por los ciudadanos de bien que no tienen por qué verse en estas situaciones tan graves", ha declarado.

Díaz Ayuso declaró en una entrevista que "hablar de empleo basura es ofensivo para el que está deseando tener ese empleo basura".

Sobre este tema, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid ha declarado: "Durante toda mi vida he sido una mujer que he salido adelante por mí misma, y como periodista que soy, empecé trabajando mientras estaba estudiando y tardé muchos años de beca en beca, de prácticas en prácticas en tener mi primer contrato y ese primer contrato no era especialmente boyante, era muy precario, pero yo jamás hubiera permitido, no me hubiera gustado y me hubiera ofendido gravemente que me hubieran dicho que eso era basura, basura son otras cosas".

"Lo que hay que hacer es lo que hacemos nosotros en la Comunidad de Madrid. El 80% del empleo es indefinido y en mi programa llevo muchas más medidas para que el empleo joven se consolide y el de aquellas mujeres o personas que a partir de los 45 años se quedan fuera del mercado laboral por culpa de la crisis", ha manifestado Díaz Ayuso en Liarla Pardo.