Gonzo se estrena como presentador de Salvados con una investigación sobre acoso sexual. El presentador habla con varias víctimas sobre sus dramáticas experiencias y es que muchas de ellas, incluso, no han querido mostrar sus caras.

El periodista afirma que Salvados seguirá siendo un programa que "incomoda y molesta": "Lo que más me ha llamado la atención es el modo de actuar de empresas, incluso teniendo protocolos de actuación". Gonzo explica que muchas empresas "prefieren mantener al acosador y que las víctimas se vayan".

Pero no será el único tema que el periodista analice en el programa. Gonzo destaca que ya han "llamado a todos los partidos políticos para recordarles que los bares de España están esperando a que se sienten en algún sitio" con ellos.

Aunque el presentador afirma que algún político ya ha dicho que sí, y otros se lo están pensado también hay otros que directamente "ni se han querido sentar a tomar un café".

Sobre esta negativa, Gonzo declara que es algo que no le sorprende porque "España es un país en el que no se paga excesiva penalización cuando eres político y no quieres dar entrevistas ni salir en los medios de comunicación".