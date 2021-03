Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido en Liarla Pardo a las dudas que hay alrededor del Partido Popular, valorando los liderazgos de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Al ser preguntada por Cristina Pardo por la nota que le pondría al presidente del PP, Aguirre ha evitado ponerle un 10 a Casado. "Qué cosas me preguntas, Cristina. Soy muy mayor para contestar a test. Si pongo cualquier cosa menor del 10, me lo vas a sacar en el titular, así que prefiero no contestar", argumenta Aguirre.

Sin embargo, Pardo cree que es esa declaración es precisamente el titular que Aguirre ha intentado evitar. "El titular ya me lo ha dado; un 10 no le ha puesto", le responde la presentadora a Aguirre, que recuerda la "ilusión" que evocó a los votantes del PP cuando fue elegido como líder del partido.

No obstante, muestra sus dudas con el "cambio de estrategia" de Casado en los últimos meses, poniendo de ejemplo, entre otros momentos, el cese de Cayetana Álvarez de Toledo. "Puede que sea acertada... o puede que no. En Cataluña ha demostrado que no", cuestiona Aguirre.

Insiste Aguirre en que "todos" los militantes del PP apoyan a Casado, pero vuelve a lanzar un mensaje de apoyo a Ayuso: "Casado es en este momento el líder del PP, todos le apoyamos, pero la que nos ha devuelto de verdad la ilusión ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso".

¿Es esto una declaración de intenciones de Aguirre para intentar apoyar un futuro liderazgo de Ayuso del PP nacional? Para Aguirre, su visión también es la que tendría Casado: "¿Es que Casado no estaba deprimido después de las -elecciones- catalanas? Lo estábamos todos. Gracias a los reflejos de Ayuso y a que el presidente de Murcia alertó a la dirección nacional, no hemos perdido las instituciones".