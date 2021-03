Esperanza Aguirre confía en que Isabel Díaz Ayuso saque mayoría absoluta en Madrid ya que, según ha afirmado, "ha devuelto la ilusión a todos los militantes del Partido Popular" que estaban "pasando un mal momento tras los resultados en las elecciones catalanas".

"Gracias a Isabel Díaz Ayuso estamos todos con una enorme ilusión y decididos a ayudar en todo lo que nos sea posible a que Madrid no se pierda", ha manifestado, tras lo que ha enumerado las ocasiones en las se ha intentado hacer "tanto daño" a la Comunidad: "Primero inventaron un comité de expertos para impedirnos pasar de fase, luego Ayuso puso las mascarillas buenas y dijeron que eran malas, después no podíamos hacer test en las farmacias, y ahora resulta que todo el mundo puede venir a España, pero los madrileños no podemos ir a Ávila o Segovia".

En lo referente a Pablo Iglesias, la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que "no haya visitado una residencia de mayores, ni haya hecho nada de nada por todos los ancianos que han fallecido en estos centros". "A mí que este tripartito de las izquierdas me aterra", ha expresado Aguirre, por lo que ha defendido el voto al PP, a una "líder auténtica, y una política de raza".

"En Madrid hay entusiasmo por Ayuso y yo confió en que gane por mayoría absoluta porque está haciendo una labor admirable en unas condiciones de dificultad que yo no he tenido, porque yo tuve mayoría absoluta, lo que me facilitó no tener que pactar con un señor de dudosa lealtad, como se ha visto ahora", ha afirmado, insistiendo en que "Isabel tiene mucho más mérito, ha estado toda su vida trabajando y es una política de raza".