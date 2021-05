La periodista Mamen Mendizábal ha anunciado que esta es la última temporada que está al frente del programa Más Vale Tarde y ha vivido una emotiva despedida con su compañera Cristina Pardo. Después de una década, y aunque seguirá en laSexta, Mendizábal dejará Más Vale Tarde para emprender nuevos proyectos, aunque no ha desvelado detalles.

En Liarla Pardo, Cristina Pardo ha querido despedirse de su compañera: "Han sido muchos años juntas, solo espero que te vaya muy bien. Sabes que te tengo mucho cariño y espero que tengas muchísima suerte y pases a ser más feliz". Al decir estas palabras no ha podido evitar emocionarse y Mamen Mendizábal le ha respondido: "No me pongas la lagrimita que vamos a acabar fatal. No doy crédito con lo que me estás haciendo. Me pongo la mascarilla y me marcho", ha bromeado la periodista.