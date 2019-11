Emilio Duró es empresario, economista, profesor y animador profesional (también conocido como coach). Duró ha hablado con Cristina Pardo sobre temas como el trabajo y la felicidad, asegurando que ambos guardan una estrecha relación.

En el caso de la felicidad, el empresario ha asegurado que uno "transmite que es, por lo que la gente triste se atrae entre sí y la gente feliz también". "Al final lo de que dios los cría y ellos se juntan es cierto", ha señalado.

Sobre el trabajo, el coach ha afirmado que "a cortísimo plazo lo realizarán las máquinas". En concreto, según Duró "el 85% del trabajo o más lo harán las máquinas". "Los niños que están empezando ahora una carrera universitaria, cuando terminen el 60% harán trabajos que aún no se han inventado. Trabajaremos en lo que queramos y nos apasione y dejará de ser un castigo divino", ha manifestado.

Así, el economista ha expresado que "es mentira que el que no trabaja es más feliz y no es una cuestión económica" y ha puesto como ejemplo el hecho de que "hay gente que lo tiene todo y no es feliz". "Todos buscamos ser felices. Todos buscamos hacer algo útil. A veces nos equivocamos, pero todos lo intentamos", ha asegurado.

Para el animador profesional Emilio Duró, un líder reúne las cualidades de ser el que "transmite entusiasmo, ser la persona que cuando la gente se rinde, ella no se rinde porque tiene resistencia y es humilde". "Al final el que triunfa en la vida es el que ama a los demás, el que hace que los ojos de los demás brillen, aquel que te hace ver el lado positivo. Un gran líder quiere a su gente y está para facilitar", ha indicado.

En esta línea, Duró ha expresado: "Al final somos todos humanos y el ser humano busca el amor. Nos dejamos la vida por un 'like' porque todos queremos ser queridos". Por eso, según el coach, "la gente que vive 100 años tiene dos características que no son físicas: la primera es que vive al lado de alguien que le quiere y la segunda, que tiene una vida social activa". "Tantos años diciéndonos que la felicidad era algo lógicomatemático y no lo es. Los momentos más lógicos de la vida no son lógicos", ha señalado.

Además, el economista ha asegurado que en España somos "unos privilegiados" porque tenemos "sol y luz, pero nos falta perspectiva". "Nos haría falta vivir un tiempo pasando hambre o en países más duros para valorar lo que tenemos", ha asegurado.