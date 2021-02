El plató de Liarla Pardo ha sido testigo de un tenso debate entre Francisco Marhuenda, Tania Sánchez y Miguel Ángel Carmona a raíz de una información que señala que la Fiscalía ha remitido al Gobierno la posible ocupación ilegal de los frailes del Valle de los Caídos.

"La ofensiva anticlerical del Gobierno es mala, que se dediquen a los okupas de verdad que los pobres monjes que están en la basílica no molestan a nadie", ha aseverado el director de 'La Razón'. Por su parte, Carmona ha considerado que "Cuelgamuros en un sitio que nos ha costado muchos recuerdos, hay 34.000 combatientes republicanos enterrados allí y el abad y el gobierno deben ser más prudentes. Deben irse a otro sitio y utilizar el Valle como un homenaje".

Ante esta afirmación, Marhuenda ha respondido: "Si la izquierda no hubiera hecho las cosas mal, no habría habido esta Guerra Civil". "¿Justificas un golpe de Estado?", ha cuestionado el exsocialista Carmona. También Tania Sánchez se ha sumado a la críticas hacia Marhuenda. "Yo pensaba que eras un demócrata. En pleno siglo XXI seguir defendiendo cualquier justificación de 40 años de dictadura en cualquier error político... Los golpes de estado no se pueden justificar nunca", ha aseverado.