Silvia Abril ha afirmado en Liarla Pardo que a las mujeres les queda "mucho trabajo por hacer y mucho por conquistar para conseguir igualdad de oportunidades, igualdad en todos los sentidos, como en el sueldo, que no haya que salir a manifestarse el 8M, que no sea necesario reafirmarse como mujer".

"¿Hay un día del hombre? ¿Se sale? No, porque no lo necesitan. Nosotras tenemos una lucha que todavía ha de durar porque todavía hay mucha caspa", ha manifestado, aunque ha reconocido que la sociedad ha cambiado con respecto a hace unos años.

"Antes el color de las niñas era el rosa, no tomábamos decisiones como toman ahora los niños, era diferente, ni mejor ni peor, era diferente. Tampoco me fue tan mal, no tengo ningún trauma, he tenido unos padres maravillosos que han trabajado día y noche", ha relatado la humorista, quien ha destacado "las posibilidades y recursos que tienen a su alrededor las niñas", como su hija, para que "como mujer, ser lo que quiera ser el día de mañana". "A mí cuando me llegó el momento de decidir qué quería ser, no tenía dónde mirarme", ha recordado.