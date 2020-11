Si algo ha quedado 'demostrado' en estos tiempos de coronavirus es que la mascarilla y la barba no se llevan bien. Así lo ha expuesto José Luis Jiménez, científico experto en la transmisión por aerosoles y profesor de la Universidad de Colorado, que cree que los hombres "deberían afeitarse" y ha explicado en Liarla Pardo su afirmación.

"Con la mascarilla, los aerosoles que nos contagian y que pasan con el flujo de aire se quedan en la tela. Pero para que funcione, el aire tiene que pasar por esa tela. Si pasa por huecos o por la barba no se filtra. El virus entra y sale y la mascarilla no nos protege, sólo la llevamos por decoración", ha expuesto Jiménez, y ha recordado: "La mascarilla no es un talismán. Hay que llevarla bien puesta".

Por eso, recomienda a todos los hombres que tienen barba que se afeiten para que la mascarilla pueda resultar eficaz a la hora de impedir el contagio por coronavirus. En esta línea, el científico también ha hablado del funcionamiento de las mascarillas de tela después de que algunos hospitales no las consideren ya aptas para entrar al complejo sanitario.

¿Cuál es entonces la mejor mascarilla? Jiménez responde: "Hay mascarillas de tela buenas. Si son de tres capas y se ajustan bien, hay algunas que son casi tan buenas como las FFP2". No obstante, ha añadido: "Una mascarilla de tela de una camiseta que hemos cortado… siempre hacen algo, pero lo importante es la calidad, las capas que tiene y cómo de bien están ajustadas".