Este lunes 3 de mayo Antena 3 estrenará 'Jacqueline Sauvage: ¿víctima o culpable?', una película sobre la vida de una mujer que tras 47 años de maltrato y abusos sexuales asesinó a su marido con varios disparos por la espalda. "¿Se puede considerar que una persona que lleva 47 años con miedo a recibir una paliza no está en peligro de muerte constante?", cuestiona la periodista Mónica Carillo, encargada de conducir '¿Víctima o culpable?', un programa en el que varios expertos en violencia machista y derecho analizarán el caso.

Su juicio fue muy seguido en Francia y el caso de su lucha por hacer justicia conmocionó a todo el país. Asegura Carillo que, en esta ocasión como en muchas otras, "siempre se trata de culpabilizar a la víctima" y se cuestiona por qué no le ha dejado antes o por qué no ha denunciado. Además, señala que "hay que romper la barrera del silencio cómplice de toda la sociedad: los profesores de sus hijas, los médicos, el pueblo en el que nadie notó nada raro, o el pensamiento de 'son cosas de familia y ahí no me meto'".

La periodista cree que el coloquio que seguirá a la película puede ayudar a muchas mujeres que también han sufrido o sufren maltrato a "ver entendido su caso de una vida totalmente anulada y sometida al miedo".