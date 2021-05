David Bustamante ha reconocido en Liarla Pardo que echa de menos aspectos del anonimato, especialmente "el no estar perseguido y provocado casi todos los días". En este sentido, el artista ha contado que vivió "una época de miedo".

"No me sentía cómodo en sitios con mucha gente", ha expresado, tras lo que ha recordado una ocasión en la que le "arrancaron la ropa" cuando fue a un centro comercial. "Los de seguridad me tiraron dentro de un taxi", ha relatado, a lo que ha añadido que se quedó "en shock".

"Hubo una época en la que lo evitaba, pero ya no. Era una locura, en Latinoamérica me intentaban cortar el pelo a tijeretazos, que se cortaban los de seguridad. He vivido cosas súper heavies", ha manifestado Bustamante, quien ha dicho que llegó un momento en el que se negó a "a no hacer vida normal".