El cantaor Miguel Poveda se ha reunido por videoconferencia con los reyes para hablar sobre el impacto del coronavirus en la industria de la música. Así nos ha contado el artista el contenido de ese encuentro digital: "Querían estar pendientes de lo que ocurría en todos los sectores, y entre ellos la cultura".

"Por la parque me toca, quería transmitirles la problemática que tenemos en el mundo del flamenco. Aquí se vive al día, están los tablaos cerrados, muchos no pueden asistir a su puesto de trabajo y no saben cuándo podrán hacerlo", ha explicado el artista en Liarla Pardo, que ha afirmado que el sector del flamenco le "preocupa mucho".

Poveda ha asegurado que los monarcas "estuvieron tomando notas", y ha precisado: “(El rey) estuvo diciéndome todos los puntos que le llamaban la atención y sentí que había un interés". Así, espera que todos los sectores "que siguen dañados con esta situación encuentren soluciones".

Cristina Pardo también ha preguntado al artista sobre la nueva canción que ha publicado, llamada '¿De qué manera?', dedicada a los sanitarios, y ha participado en la campaña 'Ningún Hogar sin Alimentos', impulsada por la Fundación 'La Caixa'. "Teníamos que estar en casa, no podíamos hacer otra cosa y me creaba una sensación de impotencia y rabia. De la única manera que he podido ayudar ha sido promoviendo alguna campaña y ofreciendo mi solidaridad en forma de música".

Finalmente, el cantaor también ha relatado en Liarla Pardo cómo ha vivido el confinamiento, afirmando que tiene "una mezcla de sensaciones": "El confinamiento ha sido como una montaña rusa. Parecía que vivíamos una película de ciencia ficción. He intentado tomar ese tiempo de reflexión, clama y análisis para saber qué comportamiento tenemos que tener a partir de ahora".