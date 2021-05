La viróloga del CSIC Margarita del Val ha asegurado que las fiestas callejeras "son una manera de que si hay alguien contagiado lo pueda propagar muy fácilmente". Por eso, pide "aguantar" por "respeto" a quienes están a punto de recibir la vacuna.

Del Val también se ha pronunciado sobre la intención de la OMS de no vacunar a personas jóvenes para donar las dosis a las personas más vulnerables de países en vías de desarrollo. "En algún momento tenemos que pasar a las personas de altísimo riesgo en países con muy pocos recursos", ha insistido la viróloga, que ha aseverado que "este virus nos ha puesto patas arriba todo el planeta, pero no es el más tremendo que nos hemos encontrado. Este virus nos ha pillado desprotegidos porque nadie en todo el planeta teníamos inmunidad, en cuanto la tengamos este virus es uno más. No hace falta darles una vacuna a personas jóvenes que tienen un sistema inmunitario muy potente".