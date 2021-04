Vox ha puesto repetidamente en duda las amenazas de muerte recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska y María Gámez, cuestionando su veracidad en los mítines y mensajes de campaña electoral de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid.

Sobre estas dudas y preguntado por Cristina Pardo, Manu Marlasca ha dejado claro que este tipo de "teorías conspiratorias" son "una temeridad" y "una falta de respeto" a quienes investigan el origen de las amenazas.

"Lo que te puedo decir es que hay decenas de policías y guardias civiles dedicados a buscar al autor de estas amenazas. Dar pábulo a estos montajes me parece una temeridad y una falta de respeto a estos profesionales que tratan de arrojar luz y que no se normalice algo así. Creo que no se puede frivolizar, no hagamos de esto algo normal o banal", explica el jefe de investigación de laSexta.