En Castilla La-Mancha, su presidente tiene claro cómo tratar con Vox. García-Page será contundente con los ayuntamientos gobernados por Vox donde han dicho que eliminarán las concejalías de Igualdad. Dice el presidente castellanomanchego que si suprimen las medidas de igualdad que se olviden de los fondos de la Junta. No se puede soplar y sorber, imposible estar en misa y repicando, o al plato y las tajadas.

La versión manchega, la forma Page de decirlo, ha sido esta: "No valen 'chocotajás'. Si hay ayuntamientos que no están dispuestos a acatar las leyes que están promulgadas legítimamente contra violencia machista lo que no pueden aspirar es a contar con los fondos que disponen para mantener servicios en este sentido. Lo uno va con lo otro. O se asume la ley o no se asume. Lo que no vale es mantenerse ambiguo".