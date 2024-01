Saltó la sorpresa en la votación para la aprobación de los tres decretos anticrisis propuestos por el Gobierno. En un día en el que se esperaba que ninguno de ellos fuera aprobado, un acuerdo de última hora con Junts ha permitido que salgan adelante dos de los tres sometidos a votación este miércoles en el Senado.

El primer decreto de los que ha salido adelante ha sido el famoso Ómnibus, un grupo de medidas principalmente de justicia que permitirán la digitalización de los procedimientos judiciales. Con esta aprobación, España podrá cobrar los 10.000 millones de la cuarta ayuda a la recuperación del fondo europeo.

También sale adelante el escudo social. A partir de ahora, se prorrogan varias medidas anticrisis como la no aplicación del IVA sobre productos básicos como el pan, la leche o el aceite de oliva, la permanencia de las ayudas al transporte público, la subida de un 3,8% de las pensiones y se mantienen la suspensión de los desahucios.

No obstante, ha habido un decreto rechazado. Con el cambio de voto de Podemos en esta votación, no ha salido adelante las medidas para el desempleo y la conciliación laboral. Por tanto, no se aplicará la subida del subsidio del desempleo, que hubiera pasado de los 480 euros actuales a los 570 euros mensuales, y tampoco se aplicará el derecho a la universalización del permiso de lactancia hasta 28 días como quería el Gobierno.