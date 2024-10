En Madrid, un exorcista abusaba de mujeres utilizando como excusa que "el demonio estaba dentro de sus vaginas". A pesar de la gravedad de sus acciones, la única medida tomada contra él ha sido prohibirle confesar, predicar y practicar exorcismos. Sin embargo, los exorcismos continúan realizándose, ya que, según la iglesia, el demonio puede poseer a las personas. Pero, ¿cómo se sabe si alguien está poseído por el diablo?

Existen algunas señales evidentes. Un ejemplo claro es lo que se muestra en la película 'El Exorcista', donde la protagonista exhibe una fuerza sobrehumana, mueve objetos sin tocarlos, conoce detalles íntimos de desconocidos y habla idiomas que nunca ha estudiado. Estos son algunos de los signos de posesión demoníaca que podrían requerir un exorcismo. De hecho, varios exorcistas afirman haber presenciado estos fenómenos.

No obstante, este tipo de manifestaciones no son las más comunes. El demonio, según la iglesia, suele manifestarse a través de pequeños detalles. Por ejemplo, una persona que no puede dormir, que siempre siente frío en su cuerpo, o que de repente comienza a mostrar comportamientos extraños, podría acudir a un exorcista. Si, tras consultar a profesionales de la ciencia, el exorcista concluye que no hay una explicación racional para lo que ocurre y que la persona no sufre de ninguna enfermedad mental, entonces interpreta que la causa podría ser el demonio y procede con el exorcismo.

¿Cómo se lleva a cabo un exorcismo? En primer lugar, el ritual se realiza en privado. El exorcista ora pidiendo ayuda y fuerza a Dios. Luego se dirige a la persona poseída, quien debe estar en la iglesia, frente al altar. El exorcista se inclina ante Dios, hace la señal de la Santa Cruz y comienza el ritual con la frase: "En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". A continuación, realiza una serie de oraciones, pidiendo a Dios que libere a la persona y ordenando al demonio que se vaya, utilizando la cruz y agua bendita. Este proceso se repite tantos días como sea necesario hasta que el demonio se retire.

Pero, ¿cómo cree la iglesia que el demonio entra en una persona? Según la doctrina, el demonio puede entrar a través de prácticas esotéricas como el espiritismo, la magia negra, el uso de talismanes, la adivinación o el uso de la ouija. También puede hacerlo cuando una persona no se ha confesado por pecados mortales que ofenden gravemente a Dios, o cuando alberga sentimientos de rencor, odio o deseos de venganza. Sin embargo, hay esperanza: en todo el país hay alrededor de 40 exorcistas disponibles para combatir estas posesiones.