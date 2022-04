El barco que se compró Luis Medina con el pelotazo de las mascarillas al Ayuntamiento de Madrid le costó 325.000 euros. Se trata de un velero de 13 metros que adquirió a través de una empresa en Gibraltar, entonces paraíso fiscal.

La sociedad de Luis Medina la constituyó exprofeso para comprarse el barco porque la creó el 20 de agosto de 2020, justo cinco meses después de cerrar el millonario contrato con el Ayuntamiento de Madrid. Esa sociedad, Southoverseas, está a nombre de Luis Medina y de su hermano Rafael, ambos son accionistas al 50%.

¿Y por qué crear la empresa para comprarse el 'Feria'? Para disfrutar de todas las ventajas fiscales de comprarse un barco en Gibraltar es imprescindible que el propietario, en este caso una empresa, esté registrado en Gibraltar. Además es un proceso sencillo que tarda aproximadamente una semana y que solo cuesta unos 1.000 euros.

Con este procedimiento Medina se ha ahorrado mucho dinero. El Fiscal dice que el barco les costó 325.00 euros. En el folleto de la embarcación se especifica que no lleva impuestos, y así es como lo consiguió Luis Medina: se ahorró el IVA porque en Gibraltar no se paga, unos 68.000 euros. También se ahorró el impuesto de matriculación: en España es del 12% y en Gibraltar no se paga. En total se ahorró 107.000 euros.

Las autoridades gibraltareñas y españolas están colaborando en la investigación. El Gobierno del Peñón ha enviado a España información de "relevancia fiscal" y en ella se incluyen datos del velero, que está retenido en el Puerto de Gibraltar.