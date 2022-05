Manolo García vive plácidamente sin tener un móvil de última generación ni perfiles en redes sociales. En La Roca, el artista niega tener cualquier tipo de identidad digital, aunque sí que habla de cuentas que publican contenido -no oficial- de su obra.

Además, comenta con Nuria Roca cómo ve las apps de ligar, así como de la palabra 'flirteo'. "Nuria, por el amor de dios, qué frialdad... no entiendo nada de ligar, me sobrepasa, pero me han dicho que hay unas maneras de aquí te pillo, aquí te mato", afirma.

"¿Dónde está el romanticismo?", se pregunta García, que reivindica ese coqueteo en primera persona.