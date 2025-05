¿Votar a los 16? Así opina una profesora de Ciencias Políticas: "La edad no siempre es un criterio"

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, se está planteando bajar la edad mínima para votar a los 16 años, una posible decisión que ha generado división entre la población española sobre si es una medida adecuada o no.

Astrid Barrio, profesora en la Universidad de Valencia de Ciencias Políticas, ha explicado en La Roca que, generalmente, una persona de 16 no está preparada, pero no es algo que involucre a todos los casos: "No están preparados, pero es cierto que la edad no siempre es un criterio. Con 16 puede haber personas muy maduras y puede haber personas que con 25 no pueden tener esa madurez".

"Pero más que si están preparadas, creo que el debate debería centrarse sobre qué pensamos que son las personas de 16 años, si son niños, como establece España, o si consideramos que son adultos y no necesitan una protección especial", ha concluido.

Además, Barrio ha apuntado que también hay que tener en cuenta que a menor edad, mayor posibilidad que puedan ser influidos en su opinión por otras personas: "(Que sean influenciables) está asociado a la edad, al propio conocimiento que vas adquiriendo con la formación y es cierto que los jóvenes son más influenciables y más susceptibles de caer en la manipulación de los lugares que son más habituales. Pero no todos los jóvenes son iguales".