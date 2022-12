Mónica Oltra rompe su silencio este domingo en Salvados seis meses después de su imputación y posterior dimisión como presidenta de la Comunitat Valenciana. ¿Costó convencerla para dar esta entrevista? Entrevistado en La Roca, Gonzo confirma que "no fue una gestión fácil" y destaca que "no es un momento fácil" a nivel personal ni político para la que fuera consellera de Igualdad.

"Lo más complicado es cuando en el medio hay un proceso judicial y eso es lo que ha marcado un poco los tiempos de Mónica Oltra a la hora de decidirse a concedernos esta entrevista", explica el periodista, que ha desvelado que meses antes pudo hablar con ella por primera vez. "Me llamaba la atención que no hubiese hablado y quedaba claro que era por una cuestión en la que todo lo que pudiese decir lo podría estar escuchando el juez", detalla Gonzo.

¿Cómo la ha encontrado a nivel psicológico y personal? Gonzo afirma que "en un momento complicado" y detalla que la entrevista se realizó en casa de la propia Oltra porque ella así lo propuso. "Me encontré una persona con ganas de hablar", agrega el presentador de Salvados, que señala que Oltra "mantiene esa actitud que dejó muy clara el día que anunció su dimisión, la cabeza alta y los dientes apretados" pero que también es "muy consciente de que su vida ha cambiado por completo".

Además, el periodista señala que ha visto a una Oltra "convencida de que no es el final de su carrera política". "No me vengo con la sensación de esa entrevista de que dé por cerrada su carrera política", insiste.