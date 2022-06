España tiene más de 1.580 barcos hundidos, según un informe que ha hecho la Armada Española. En el mapa que muestra el divulgador de Historia, David Botello, en el vídeo superior, se observa como en España hay 596 barcos bajo el mar, puesto que es el país que más tiene y, concretamente, en la Bahía de Cádiz es donde más hay.

Lo que está haciendo la Armada Española es intentar acercarse lo máximo posible para reclamar los derechos históricos sobre todos esos barcos. Aunque es un tema muy complejo, asegura el divulgador de Historia. Solo en Cádiz hay quien dice que hay más oro hundido que en el Banco de España. Se calcula que son alrededor de 2.000 toneladas de oro y más de 20.000 toneladas de plata en la Bahía de Cádiz.

"Todo esto se debe a la Flota de Indias del Imperio español, que llegaba hasta la Bahía de Cádiz. Hay quien dice que ha sido la operación naval más exitosa de la historia, porque durante casi 400 años, un montón de barcos se iban reuniendo en La Habana (Cuba) y salían juntos para traer desde las Indias los tesoros hasta España", explica Botello.

Todo esto ocasionaba que sucediesen muchas cosas. Se calcula que hay unos 150 barcos de la Flota de Indias perdidos, cargados de tesoros en todo el mundo. Se podían encontrar tormentas, un huracán o ataques. No obstante, aunque iban cargados de riquezas, "vale más la historia que guardan esos barcos, que los propios tesoros", asegura el divulgador.

Algunos barcos que se han encontrado y se han expoliado como el de Nuestra Señora de las Mercedes y otros siguen en paradero desconocido como los de la Flota de Antonio de Torres. Esta última flota, se componía de más de 30 barcos que iban a volver a España, cargados de tesoros y hay quien dice que en ellos iba una de las pepitas de oro más grandes de la historia.

En ese momento llega Colón a La Española en su cuarto viaje y les dice que no pueden salir porque había un huracán. Pero la flota no escuchó sus recomendaciones, salieron y les pilló el huracán. Por lo que ahora están hundidos todos los barcos en algún punto del Atlántico, no se sabe exactamente dónde.