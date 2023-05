En La Roca han desvelado que existe un trabajo publicado por 'Lingua' que avala los insultos como medio de expresión excepcional. Los colaboradores del programa han aprovechado la ocasión para desvelar cuáles son sus favoritos y dejar claro si están de acuerdo con los expertos que han realizado este estudio.

Juan del Val ha confesado que él no está a favor de emplear palabras malsonantes. "Para meterse con una persona, el insulto no me gusta", ha reconocido. De esta forma, ha desvelado cuál es la técnica que él emplea para no tener que llegar a esa situación.

"Es mucho más humillante llamarle a alguien fenómeno", ha indicado. Además, ha asegurado que también le parece muy humillante la palabra "nene".