¡Sube el termómetro en el plató de La Roca! Los tertulianos del programa dirigido por Nuria Roca, incluida la propia presentadora, se han quedado alucinados con las recientes declaraciones que ha realizado Yvonne Reyes en 'El Show de Bertín', en Canal Sur. En dicho programa, la polifacética artista aseguró, entre otras cosas, que se ha inyectado ácido hialurónico en el punto G para hidratarlo. Sí, como lo oyes (o como lo lees).

"Te inyectan ácido hialurónico en el punto G porque sirve para hidratar tus partes íntimas y, en relaciones sexuales, para que tengas más apetito sexual y te vengas arriba", declaró sin tapujos Reyes ante un sorprendido Bertín. Pero no fue el único truco que desveló, pues también reconoció que se puso algo llamado 'chip de la juventud': "Te hacen una pequeña incisión y te meten un chip que tiene testosterona. En ese momento, te sube todo". Unas palabras que ha dejado casi sin palabras a Nuria Roca: "Me he quedado muerta".