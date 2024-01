A raíz de la celebración de la pedida de mano de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, Nuria Roca y Juan del Val recuerdan su propia pedida de mano, una tradición que hoy en día el escritor considera arcaica.

"Es gracioso", reivindica no obstante la presentadora. "Es verdad que me regaló Nuria un reloj precioso. Un día hablaremos del reloj que me regaló Nuria", ironiza en ese momento Del Val, ante lo que Nuria Roca hace una confesión entre risas: "Creo que jamás he regalado un regalo más feo en mi vida".

La presentadora explica no obstante que en el momento de la celebración su entonces prometido ya le había dado el anillo, pero le lanza un 'reproche': "Es verdad que yo esperaba otro anillo para ese momento y no hubo...", bromea. Puedes ver el divertido momento en el vídeo que ilustra estas líneas.