La reflexión de Pilar Vidal tras los incendios de Los Ángeles: "La gente que tiene muchísimo dinero está acostumbrada a comprarlo todo"

Nuria Roca no entiende cómo la tragedia que ha sucedido en Los Ángeles no se ha convertido en un aliciente para plantearse el tipo de sistema que tienen en EEUU. Porque "la gente que tiene muchísimo dinero está acostumbrada a comprarlo todo", ha respondido Pilar Vidal.

Los incendios de Los Ángeles han dejado muchas cuestiones en el aire y Nuria Roca plantea en su programa si, una tragedia de estas características les "hace plantearse su tipo de sistema".

"No, al contrario", responde Pilar Vidal. Y, es que, como recuerda, en la zona de Los Ángeles donde se han producido los incendios "vive gente con muchísimo dinero" y "la gente con muchísimo dinero está acostumbrada a comprarlo todo, nos guste o no", señala la colaboradora.

De hecho, están acostumbrados a, que si tienen una enfermedad, se costean "la innovación última que cualquier otro no puede". Es por eso, que Pilar Vidal invita a la reflexión, porque ella también tiene seguro privado, peor no deja de pagar impuestos que costeen el Estado del Bienestar español: "No porque te puedas costear un seguro privado, no dejas de querer un estado de bienestar", plantea.