Juan del Val habló en La Roca sobre la salud mental de los artistas y la soledad que sienten algunos de ellos. En este sentido, el escritor expresó que "no tiene nada que ver que te vayan a ver 100.000 personas a un concierto con la gente con la que tú puedes estar", al tiempo que advirtió que "creerte esa ficción es un problema". "Eso es lo que tienes que gestionar, no el éxito en sí. Dani Martín dijo que hace tiempo que tuvo que ir al psiquiatra y parece que esto es el problema, pero casi siempre, y es una cosa que yo reivindico, el que va al psiquiatra es el que está bien, mientras que el que no va, es el que está mal", manifestó.

Además, Del Val destacó que "hay gente que está verdaderamente mal sin tantas oportunidades para estar bien" como tienen los famosos. "Yo creo que donde está el problema es en confundir a quién mira el que tú crees que es tu fan. Si te está admira a ti o admira a una proyección. Cualquier persona que hayamos coqueteado con la fama, hay veces que hablan de ti estando a 30 centímetros porque se piensan que no estás", contó el escritor.