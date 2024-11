Gonzo estuvo en La Roca para hablar, entre otras cosas, de la situación de Valencia. El presentador de Salvados, en sus palabras a Nuria Roca, afirmó que no recuerda un lugar así a pesar de visitar muchos lugares del mundo cuando se encontraban en peor situación.

"Acabo de llegar de Valencia y expresar todo eso requiere bajar las pulsaciones para poder ser justo con la gente que sufre. Es duro. Duro de ver en tu país. Duro de ver en 2024. Mi trabajo me permite llegar a muchas partes del mundo cuando están peor. Y no recuerdo un lugar así. No recuerdo ese caos. Esa desesperación", dijo.

Y pone una metáfora futbolera para explicar el "desorden total" que se está viviendo: "Esto es como ir a jugar un partido de fútbol sin entrenador. Hay miles de voluntarios, de bomberos, de policías... pero nadie poniendo orden".