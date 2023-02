Los jóvenes prefieren no llamar y esquivar las llamadas de otros. Para evitarlas, muchos llevan el móvil en silencio, lo dejan sonar o ponen el modo avión. Este tema se ha tratado en la mesa de debate de La Roca en la que ha surgido una duda: ¿los mensajes de audio son también una cuestión generacional?

La presentadora, Nuria Roca, ha contado que cuando manda un mensaje de audio a su hijo este se queja porque es muy largo, y a lo mejor han sido tan solo 40 segundos. A esto ha respondido Juan del Val, su marido, especificando que a él le gustan también los mensajes "rapiditos".

"Como conclusión de esta mesa, me quedo con que te he hecho ver que las notas de voz no solo le molestan a tu hijo mayor, a mí también. A partir del minuto y medio cansan muchísimo", ha bromeado el también presentador.