El sobrino de Felipe VI es uno de los organizadores la Cumbre del Clima de Dubái. "Está ahí como parte de la organización, aunque no se sabe exactamente qué rol asume", explica una de las colaboradoras de La Roca, como puede observarse en el vídeo superior.

"Queremos saber qué es lo que hace, porque para organizar un evento tan grande...", expresa otro de los colaboradores del programa. "Pero no lo va a organizar él solo, tendrá un equipo", agrega Juan del Val.

Desde el programa apuntan que cobraría un salario que ronda los 7.000 euros mensuales, "un sueldo muy baratito para Dubái", en opinión de Nuria Roca. Unas palabras con las que no está de acuerdo Del Val que sentencia: "A mí 7.000 euros me parece mucho dinero... Me refiero, con todos mis respetos, para ser Froilán. Otra cosa es que sea un neurocirujano".