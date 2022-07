Nuria Roca charló con Ana Pastor sobre sus aficiones para desconectar, entre ellas, la periodista comentó que le gustan mucho las series. La presentadora de La Roca le preguntó sobre la polémica que ha despertado 'El Juego del calamar'. Este es uno de los momentos destacados de la temporada de La Roca que actualmente se encuentra de vacaciones estivales.

"Entiendo el fenómeno", afirmó Ana Pastor, aunque asegura que "el debate está en las edades de los niños". "A mí no me parece bien que la vean. Yo ya sé que seguramente mi hijo está enfadado porque no se la dejo ver, pero es que creo que no es una serie para niños", ha sentenciado.

Sobre lo que es y no es para niños, la periodista ha destacado que "hay que tirar del sentido común de Ibai Llanos". "A mí Ibai me gusta mucho y hay una edad para cada cosa. Igual que no todos van a ser Ibai, esto es lo mismo", ha comentado Pastor, quien ha dicho que "hay un montón de opciones para ellos, incluso fuera de las tablets y de las pantallas".

"Los niños ahora mismo tienen tal cantidad de referencias violentas que no hace falta que tengan una más", ha concluido la periodista, a lo que Nuria Roca ha añadido que, además, en la serie aparecen escenas violentas "demasiado explícitas".