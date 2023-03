Ramón Espinar afirmó en La Roca que "el problema que tiene el presidente del Gobierno para cesar a ministras de Podemos no son las ganas, sino las matemáticas", ya que, tal y como señaló el politólogo, Sánchez "no puede perder la mayoría parlamentaria"

"Además, tú no puedes cesar a quien no nombras. El presidente del Gobierno ha nombrado a los ministros del PSOE, mientras que a los ministros de Unidas Podemos los ha nombrado Unidas Podemos, y para que el presidente del Gobierno lo sea, necesita más de 175 diputados, es decir, una mayoría parlamentaria, y solo tiene esa mayoría apoyado por Unidas Podemos", destacó Espinar.

En este sentido, el politólogo recordó que "Pedro Sánchez fue investido a cambio de los votos de Unidas Podemos, y a cambio de cinco Ministerios para Unidas Podemos que no eligió", al tiempo que afirmó que "el presidente del Gobierno no puede cesar a Irene Montero porque si la cesa, pierde la mayoría parlamentaria". "Ganas de cesar a Irene Montero debe tener muchísimas más que muchos de lo que se lo piden porque no solo la ve por la tele, sino que la trata a diario, pero no puede", manifestó el politólogo en La Roca.