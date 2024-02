¿Qué regalan Felipe y Letizia cuando van de boda? La periodista Pilar Vidal ha contado en La Roca que "se dice que suelen hacer siempre el mismo regalo". "Creo que en la boda del alcalde de Madrid trascenderá qué regalan. Me explicaron que al igual que cuando tienen visitas oficiales suelen hacer regalos a las primeras damas, ellos tienen como una estantería de regalos que ofrecen cada cierto tiempo, y nos sorprenderíamos", ha expresado, tras lo que ha señalado que "han regalado bolsos de moda española, o joyas".

"Suelen elegir una marca, que no trasciende, y encargan varias unidades, y lo suelen utilizar para regalar siempre", ha subrayado Vidal, quien ha explicado que los reyes "no informan de su agenda privada, como las bodas de amigos". "Otra cosa son las bodas de Estado, que requieren un viaje y son actos oficiales", ha apostillado la periodista, quien ha dicho que la única boda a la que está convencida que van a asistir "es a la de su ahijada, que tendrá lugar en septiembre". "Ella fue paje en la boda de ellos y es hija de uno de sus mejores amigos", ha añadido.

En este sentido, la periodista ha indicado que los reyes "no asisten a ninguna boda de carácter privado desde 2012, que fue la de Álvaro Fustel, íntimo amigo del rey Felipe". "Ellos no son muy dados a ir de boda. Creo que han llegado a una especie de pacto de no ir", ha expresado Pilar Vidal, que ha contado también que tiene la posibilidad de ir a la boda del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "de acompañante de un amigo". "No sé si voy a poder infiltrarme e ir y luego no contar nada, pero estoy en ello", ha comentado.