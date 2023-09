La presentadora de La Roca lanza una pregunta con mucha intención a los colaboradores: "¿Desde que amanece apetece?". Sí, se refiere a si a los colaboradores les gusta tener sexo por la mañana o prefieren otros horarios.

La división de opiniones se ha hecho patente en el plató del programa. Lo cierto es que un reciente estudio dice que la mejor hora para tener sexo son las 7:30 de la mañana, porque tenemos más energía y más endorfinas.

Pero no todos se creen esta teoría. "Quien ha hecho ese estudio es un triste", dice Juan del Val, que cree que a esa hora "se puede hacer pero no se puede hacer bien". Opina igual Carmen Lomana, y que es más de la hora de la siesta, pero no Gonzalo Miró, que rompe una lanza a favor del sexo por la mañana: "Es otra manera de empezar el día, con otro ánimo y con otra actitud".