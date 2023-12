La periodista de ABC Pilar Vidal ha contado este domingo en La Roca que ella es "hipocondríaca" por eso tiene seguro privado porque le gusta "saber al momento lo qué le pasa". Así lo ha explicado al exponerse el tema del autodiagnóstico en el programa y los problemas que conlleva.

Vidal ha señalado que ella "lo que prefiere es ir a urgencias". Algo que le han reprochado los colaboradores del programa apuntando a la congestión de los servicios hospitalarios. "Yo pago la Seguridad Social, pero también tengo el seguro privado y hay muchas gente que lo tenemos así", se ha defendido la periodista.

"Yo tengo, precisamente, el seguro privado porque necesito saber al momento lo que me pasa", ha añadido, justificando que por un "resfriado, no", pero si está "tres días" mal, sí. "Voy a urgencias cuando en 48 horas no estoy bien", ha afirmado.